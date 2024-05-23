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Эзотерика

"Под водой уже 14 дней": как живут пострадавшие от паводка зимовки в Атырау (фото)

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Зимовка в Атырауской области
Разрушенный дом в зимовке в Атырауской области. Фото: azh.kz

Некоторые зимовки в Атырауской области уже вторую неделю находятся в воде. Домашний скот с ферм переместили в безопасные места, но постройки оказались затоплены, передает "Ак Жайык".

"Нынешнее наводнение по сравнению с паводком, случившемся в 1993-1994 годах, гораздо более мощное по разрушительной силе. Но нам удалось спасти Есбол при помощи дамб. Однако часть ферм в степи оказалась в воде, благо животных вовремя вывезли в безопасное место. Что же касается их зимовий - все плохо, они затоплены", - сообщил аким Есбольского округа Асхат Тилеккабыл.

Зимовка в Атырауской области
Зимовка в Атырауской области. Фото: azh.kz

Подтопленные территории на зимовке в Атырауской области
Подтопленные территории. Фото: azh.kz

Пострадавшая от паводка зимовка Кызылжар, относящаяся к Есбольскому округу Индерского района, расположена в пяти километрах от села Есбол и трех километрах от реки Урал. Для того, чтобы увидеть нынешнее состояние хозяйства, оказавшегося в центре наводнения, надо плыть на моторной лодке.

Подтопленные территории на зимовке в Атырауской области
Подтопленные территории на зимовке. Фото: azh.kz

В зимовке Байшубар хозяйственные постройки и некоторая техника оказались под водой. Дом, в котором проживала семья, накренился и стал не годен для жилья.

"Этой зимовке 22 года. Я не поменял место на другое, потому что здесь много пастбищ и рядом вода. В целом наше положение неплохое - скот жив. Нас заранее предупредили о том, что скот нужно перегнать в степь. Но перевезти зимовье мы не можем, часть техники мы забрали, остальное находится под водой", - поделился владелец крестьянского хозяйства, ветеран афганской войны Жексенгали Умиралиев.

На зимовке в Атырауской области
На зимовке в Атырау. Фото: azh.kz

По словам мужчины, паводковая вода пришла 9 мая. Накануне они с родственниками поставили юрту неподалеку. Найти для нее комплектующие было непросто. 

Юрта возле зимовки
Юрта. Фото: azh.kz

"Дом построен частично из самана и ракушеблока. Также есть три сарая для скота и гараж. Все это находится под водой уже 14 дней. Хозпостройки рушатся. Технику мы брали в кредит, поэтому помощь от государства нам необходима для восстановления хозяйства. Снова построить дом, сараи сами мы не сможем - цены на стройматериалы высокие. Есть и другие расходы, мы хотим, чтобы все это было посчитано справедливо. Мы могли бы восстановить все сами, если бы нам оказали финансовую помощь", - рассказал Жексенгали Умиралиев.

Разрушенные постройки на зимовке в Атырау
Разрушенные постройки. Фото: azh.kz

В Индерском районе Атырауской области из-за весеннего паводка пострадало 17 га полей, 2 га с плодовыми деревьями, а также зимние поля и коровники шести животноводческих хозяйств.

Стоит отметить, что потерь скота не было. Это связано с тем, что домашний скот с ферм в опасных зонах был перемещен в заранее утвержденные безопасные зоны. 

На зимовке в Атырауской области
На зимовке. Фото: azh.kz

"В настоящее время специалисты районного управления сельского хозяйства приступили к работе по определению ущерба. Согласно правилам, утвержденным Минсельхозом, создается специальная комиссия, составляется акт и ведется отчет. Конкретное решение будет принято по заключению комиссии. Все эти работы будут завершены в течение одного месяца", - проинформировал начальник отдела сельского хозяйства Индерского района Мамбеткали Кусайынов.

Разрушенный дом на зимовке
Разрушенный дом. Фото: azh.kz

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области был введен режим ЧС природного характера. При этом 25 апреля в МСЧ предупредили, что региону грозит вторая волна паводков.

12 мая в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку.

20 мая на рабочем совещании правительства аким Атырауской области доложил о ситуации в регионе, где продолжается реализация противопаводковых мероприятий на фоне сохраняющегося критичного уровня воды в реке Жайык.

Минувшей ночью в селе Жалгансай Махамбетского района прорвало возведенную дамбу. Глубокой ночью в населенном пункте включили сирены оповещения. Жителей села эвакуировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2105802-pod-vodoy-uzhe-14-dney-kak-zhivut-postradavshie-ot-pavodka-zimovki-v-atyrau-foto/

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