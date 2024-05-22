Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Китае прорвало дамбу: опасно ли это для Казахстана, объяснили в профильном министерстве

Опубликовано:

Сброс воды через плотину
Плотина. Иллюстративное фото: Douglas Sacha / Getty Images

Сброс воды из Усть-Каменогорского водохранилища увеличили специалисты из-за прорыва дамбы в Китае. Об этом NUR.KZ сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК подтвердили информацию о прорыве дамбы на территории Китая.

По информации официального представителя министерства Молдир Абдуалиевой, наши специалисты находятся на постоянной связи с коллегами из Китая.

"Китайская сторона проинформировала нас о сбросе воды расходом 1400 м³/с по трансграничным рекам. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет.

Расход воды на реке Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м³/с, уровень воды - 543 см. С учетом добегания стока ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту "река Кара Ертис - село Боран".

В связи с этим работа специалистов филиала "Казводхоза" ВКО переведена на усиленный режим. Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м³/с до 800 м³/с", - сообщила Абдуалиева.

Она добавила, что ситуация находится на особом контроле министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова. Завтра он должен отправиться в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня в регионе работает вице-министр Нурлан Алдамжаров.

Ранее в Казахстане завели сразу несколько уголовных дел после прорыв дамб в нескольких регионах из-за паводков. Так, 30 марта в Айтекебийском районе Актюбинской области из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское".

В тот же день в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. Сообщалось, что ширина пробитого отверстия ориентировочно составила 4-5 метров.

Также сообщалось, что нарушения по строительству, которые могут угрожать жизни десятков тысяч алматинцев, нашли после проверки селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай. Нарушения были связаны с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта. В связи с этим возникла угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2105208-v-kitae-prorvalo-dambu-opasno-li-eto-dlya-kazahstana-obyasnili-v-ministerstve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.