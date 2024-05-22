В Китае прорвало дамбу: опасно ли это для Казахстана, объяснили в профильном министерстве

Сброс воды из Усть-Каменогорского водохранилища увеличили специалисты из-за прорыва дамбы в Китае. Об этом NUR.KZ сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК подтвердили информацию о прорыве дамбы на территории Китая.

По информации официального представителя министерства Молдир Абдуалиевой, наши специалисты находятся на постоянной связи с коллегами из Китая.

"Китайская сторона проинформировала нас о сбросе воды расходом 1400 м³/с по трансграничным рекам. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет.

Расход воды на реке Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м³/с, уровень воды - 543 см. С учетом добегания стока ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту "река Кара Ертис - село Боран".

В связи с этим работа специалистов филиала "Казводхоза" ВКО переведена на усиленный режим. Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м³/с до 800 м³/с", - сообщила Абдуалиева.

Она добавила, что ситуация находится на особом контроле министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова. Завтра он должен отправиться в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня в регионе работает вице-министр Нурлан Алдамжаров.

Ранее в Казахстане завели сразу несколько уголовных дел после прорыв дамб в нескольких регионах из-за паводков. Так, 30 марта в Айтекебийском районе Актюбинской области из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское".

В тот же день в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. Сообщалось, что ширина пробитого отверстия ориентировочно составила 4-5 метров.

Также сообщалось, что нарушения по строительству, которые могут угрожать жизни десятков тысяч алматинцев, нашли после проверки селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай. Нарушения были связаны с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта. В связи с этим возникла угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.