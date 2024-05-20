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"Выживших нет": потерпевший крушение вертолет президента Ирана найден (видео)

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Потерпевший крушение вертолет
Потерпевший крушение вертолет. Кадр из видео: t.me/isna94

В Иране нашли обломки потерпевшего крушение вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана. СМИ пишут, что выживших в результате произошедшего нет.

Как пишет CNN, ссылаясь на иранское государственное информационное агентство IRINN и информационное агентство Mehr News, на месте крушения вертолета не нашли выживших людей.

Об этом также сообщает Иранский Красный полумесяц в своем Telegram-канале. Глава организации Пир Хосейн Коливанд сообщил, что спасатели добрались до обломков вертолета, но признаков того, что люди, находившиеся на борту выжили, нет.

Тем временем иранское информагентство ISNA публикует кадры с предполагаемого места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Видео выложили в Telegram-канале агентства.

На кадрах видно, что на месте крушения находятся десятки людей, спасатели и работники Красного полумесяца.

Напомним, вчера во второй половине дня стало известно, что вертолет, в котором находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение на северо-западе страны.

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Спасатели приступили к поискам переставшего выходить на связь судна, однако из-за сильного тумана в этой местности поиски длились больше 10 часов.

Вице-президента Ирана Мохсен Мансури сообщал, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь. Однако в КСИР эту информацию опровергли.

Изначально несколько иранских СМИ опубликовали информацию, что Раиси, находившийся в вертолете, жив, однако позже материалы были удалены.

Добавим, Ибрахим Раиси был избран на пост президента Ирана в июне 2021 года. Тогда президент Казахстана поздравлял его с избранием на пост, отправив телеграмму.

Первая встреча лидеров Казахстана и Ирана состоялась в сентябре того же года. Тогда Токаев подчеркивал, что Иран - добрый сосед Казахстана в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном нет никаких разногласий, отмечал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103383-vyzhivshih-net-poterpevshiy-krushenie-vertolet-prezidenta-irana-nayden/

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