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Старинный туристический мост обрушился в ВКО

Опубликовано:

Разрушенный мост
Мост через реку Белая Берель в Катон-Карагайском национальном парке. Фото: ustinka.kz/Ярослав Дубоделов

В Восточно-Казахстанской области в популярной туристической зоне обрушился мост 1938 года постройки. Теперь этот маршрут недоступен, передает YK-news.kz.

Как сообщает местное издание, деревянный мост через реку Белая Берель в Катон-Карагайском национальном парке не выдержал натиска снега и обвалился.

Мост — старинный, возведен в 1938 году. По словам представителей местных турфирм, по нему осуществлялись пешие переходы до базового лагеря Кокколь у подножия горы Белухи и обратно. Теперь маршрут через мост к Белухе недоступен, пешком не добраться.

Как сообщил изданию директор нацпарка Жанболат Тыныбеков, полное обследование состояния моста будет проведено только после того, как спадет вода — к 15 июля.

"Только после этого можно будет говорить о составлении проектно-сметной документации, выделении средств и ремонте", — подчеркнул он.

Местные предприниматели между тем просят представителей природного парка проверить безопасность всех маршрутов. По информации директора Нацпарка, к 10 июня все дороги здесь планируется открыть.

Ранее сообщалось, что мост через реку обрушился из-за паводков в Актобе. Паводки разрушили металлические опоры моста, и он обрушился на дно. Уровень воды уже спал, но дорога для местных превратилась в полосу препятствий.

В феврале этого года в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов – специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.

В апреле мост с автомобилями обрушился в российской Вязьме - в результате ЧП погибли и пострадали люди. Среди пострадавших есть дети.

В США рухнул большой автомобильный мост, в который врезался контейнеровоз.

Также недавно в китайском Гуанчжоу в мост врезался грузовой корабль, из-за чего часть моста обрушилась. В воду упали автобус и несколько автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2102819-starinnyy-turisticheskiy-most-obrushilsya-v-vko/

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