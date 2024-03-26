Большой автомобильный мост, в который врезался контейнеровоз, рухнул в США (видео)
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Четырехполосный мост обрушился в американском городе Балтимор. ЧП произошло рано утром, точной информации о пострадавших пока нет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США) обрушился рано утром во вторник после того, как в него врезался большой корабль – контейнеровоз.
Транспортное управление штата Мэриленд сообщило, что все движение остановлено. Информация о пострадавших или погибших пока не приводится.
Известно, что мост служит внешним переходом через гавань Балтимора и важнейшим звеном Балтиморского пояса.
В соцсетях появились кадры обрушения моста.
Добавим, в июне прошлого года в Индии рухнул мост за 200 млн долларов. Это было его второе обрушение за два года.
В феврале этого года в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов – специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.
Также недавно в китайском Гуанчжоу в мост врезался грузовой корабль, из-за чего часть моста обрушилась. В воду упали автобус и несколько автомобилей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073363-25-kilometrovyy-most-obrushilsya-posle-stolknoveniya-s-korablem-v-ssha-video/