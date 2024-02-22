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Грузовой корабль снес часть моста в Китае: автобус упал в воду (видео)

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Мост обрушился из-за столкновения
Место происшествия. Фото: CCTV

На юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста из-за столкновения с грузовым кораблем. Инцидент произошел в городе Гуанчжоу. СМИ пишут, что в воду упали и автомобили.

Пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша через реку Чжуцзян, пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Столкновение привело к обрушению части мостового полотна.

После на место происшествия прибыли соответствующие подразделения для проведения аварийно-спасательных работ.

Движение через мост Лисиньша временно перекрыто. Также появились сведения о падении автотранспорта в воду. Сообщается, что в воду упал автобус - по предварительной информации, в автобусе в тот момент находился только один водитель.

South China Morning Post пишет, что в воду упали несколько автомобилей. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По информации Британской энциклопедии, Чжуцзян, или Жемчужная река, - дельтово-эстуарная система рек Си, Бэй, Дун и Чжу. Она занимает площадь 7 500 кв. км и простирается от города Гуанчжоу на севере до Специального административного района Макао на юге.

Это один из самых густонаселенных районов Китая, где с 1980-х годов стремительно развиваются современная промышленность и сельское хозяйство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062349-gruzovoy-korabl-snes-chast-mosta-v-kitae-avtobus-upal-v-vodu-video/

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