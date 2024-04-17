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Полоса препятствий: мост через реку обрушился из-за паводков в Актобе

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Обрушившийся мост в Актобе
Обрушившийся мост в Актобе. Кадр из видео: КТК

На окраине Актобе паводки разрушили металлические опоры моста и он обрушился на дно. Уровень воды уже спал, но дорога для местных превратилась в полосу препятствий, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что на окраине Актобе во время половодья река Песчанка разлилась и разрушила металлические опоры переправы, а сам мост провалился в водоем.

Однако несмотря на бурлящую под переходом воду, и школьники, и взрослые продолжали по нему ходить – это единственный короткий путь, по которому жители массива Каргалы добираются до автобусной остановки, школы и работы.

Сейчас же, по данным телеканала, уровень воды снизился. Люди своими силами соорудили дорожку из деревянных блоков и досок.

Судя по кадрам, которые показали корреспонденты, жителям приходится спускаться по крутому склону одной части обрушившегося моста, удерживаясь за счет деревянных досок и паллетов, а затем также подниматься наверх, хватаясь за выступающие опоры. Но пожилые люди с трудом преодолевают этот путь.

"Я все время переживаю, когда моя мама не может за пенсией сходить, здесь поликлиника. Я понимаю, сейчас паводки, дома сносит. Каждый раз вот эта проблема, мы стрессуем, звоним", – рассказала одна из местных жителей Жазира Кашкенова.

При этом в акимате сообщили, что мост бесхозный и потому его некому обслуживать, но жителям окраины все же обещали помочь.

"Специалисты отдела ЖКХ города Актобе совместно с акиматом района обследуют данный мост. Примем соответствующее решение. Если состояние моста восстановление позволяет, то будут приниматься меры по восстановлению данного моста", – сообщил аким района Алматы в Актобе Асланбек Шуиншалиев.

Источник: КТК

Напомним, 5 апреля произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища, которое находится в Хромтауском районе Актюбинской области. Премьер-министр Олжас Бектенов с вертолета осмотрел дамбу.

За несколько часов до происшествия аким Актобе Азамат Бекет предупредил об угрозе прорыва плотины Магаджановского водохранилища. Он заявил, что жителям садоводств, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы, следует эвакуироваться.

А 30 марта в Айтекебийском районе Актюбинской области произошел прорыв Щербаковской плотины. Тогда вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. В связи с угрозой подтопления было принято решение об эвакуации местных жителей.

В целом же на сегодняшний день в Казахстане вернулись в свои дома 16 тысяч человек, эвакуированных ранее из-за паводков. В пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей.

При этом всего с начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 878 человек, из них 1 501 детей. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных.

По данным МЧС, в Актюбинской области из села Куйылыс Иргизского района посредством воздушного судна заблаговременно эвакуированы в пункт временного размещения села Иргиз 96 человек и  доставлено 2 тонны гуманитарной помощи. В селе Куйылыс продолжаются берегоукрепительные работы на реке Торгай. В селе Нура подтоплено 24 частных жилых дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086706-polosa-prepyatstviy-most-cherez-reku-obrushilsya-iz-za-pavodkov-v-aktobe-video/

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