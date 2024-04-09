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Один погиб, пятеро пострадали в результате обрушения моста в России

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Обрушение моста в Вязьме
Обрушение моста в Вязьме. Фото с места событий: МЧС РФ

Мост с автомобилями обрушился в российской Вязьме - в результате ЧП погибли и пострадали люди. Среди пострадавших есть дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Смоленской области.

Инцидент произошел накануне - очевидцы сообщили об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма.

По информации МЧС РФ, в момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей (3 легковых и 1 грузовой).

"Женщина 1987 года рождения погибла, пять человек госпитализированы, из них один ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

На место событий были направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В результате ЧП были задержаны три так называемые "Ласточки" (2 "Смоленск-Москва", 1 "Москва-Смоленск").

Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами.

Задержки поездов дальнего следования нет.

Также стало известно о состоянии пострадавших.

"Состояние пострадавших средней степени тяжести и тяжелое. Все имеют множественные травмы. Развернут дополнительный коечный фонд, специалисты готовы к оказанию медицинской помощи", - сообщили в МЧС региона.

Сообщается, что специалисты МЧС России принимают участие в аварийно-восстановительных работах в Вязьме совместно с другими экстренными службами.

К работам привлечено 133 специалиста и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 12 единиц техники.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода и срочно выехал на место для организации работы по установлению причин и устранению последствий происшествия.

В ведомстве поделились кадрами с места событий.

На официальном сайте постоянного комитета Союзного государства РФ и РБ говорится, что Вязьма - один из исторических памятников Смоленской области. Небольшой город, между Смоленском и Москвой на Старой Смоленской дороге.

В наши дни Вязьма - это центр Вяземского района, город с населением в 55 тысяч человек, расположенный на месте слияния двух рек Вязьмы и Бебри, на старой Смоленской дороге.

Впервые в письменных источниках Вязьма упоминается в 1239 году - тогда город был отдан в удел Андрею Долгая рука, сыну смоленского князя Владимира Рюриковича.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081237-odin-pogib-pyat-postradali-v-rezultate-obrusheniya-mosta-nad-zhd-putyami-v-rossii-foto-video/

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