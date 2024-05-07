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Паводки в Казахстане: что происходит в пострадавших регионах, рассказали в МЧС

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Паводки в Казахстане
Паводки. Кадр из видео: МЧС РК

В МЧС сообщили актуальные данные о паводковой ситуации в Казахстане. Сейчас в ряде регионов спасатели проводят дезинфекцию в пострадавших домах, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным Министерства по ЧС, в городе Кульсары Атырауской области, в Петропавловске и в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме.

За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды на реках.

При этом в СКО направлены силы и средства из ДЧС Алматы, области Абай, а также Костанайской и Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.

"За прошедшие сутки подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 97 домов, в городе Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области - подтопленных двух многоэтажных жилых домов и территорий.

Также силами войсковой части Министерства обороны в пригородных территориях города Уральска Западно-Казахстанской области проведена аналогичная работа на подтопленных территориях общей площадью 65,2 гектаров", – говорится в сообщении.

В селе Куйлыс, Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасный мониторинг уровня воды реки Торгай. За сутки уложено 4 600 мешкотар и 710 тонн инертных материалов.

По республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и с 3213 дворовых территорий. Откачано 16,2 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 467 человек. 5 447 человек остаются в пунктах временного размещения.

В противопаводковых работах задействовано 11 458 человек и 1 289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что в Кульсары подтопленными остаются только 20 домов и 10 объектов бизнеса из почти 3 тыс. подтопленных зданий.

При этом вчера сообщалось, что из-за паводков в одном из районов Атырауской области закрыли все детские сады.

Кроме того, мы писали о том, что компенсации на 216 млн тенге выплатили актюбинцам, потерявшим животных во время паводка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097320-bolee-50-tys-chelovek-postradavshih-ot-pavodkov-vernulis-v-svoi-doma/

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