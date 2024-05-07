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Сколько квартир купят для пострадавших от паводков в Акмолинской области, рассказал аким

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Канат Бозумбаев на совещании по ликвидации последствий паводков в Акмолинской области поручил заселить пострадавших в новое жилье до середины августа, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

В совещании с участием вице-премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Акмолинской области Марата Ахметжанова также приняли участие представители бизнеса: генеральный директор ТОО "Verny Capital" Айдан Аканов и руководство ТОО "Integra Construction" Андрей Ким и Кудрат Шамиев. Эти компании, совместно с другими спонсорами, окажут содействие в восстановлении региона. 

Всего в Акмолинской области было подтоплено 1817 домов, из них 359 признаны аварийными, остальные дома подлежат ремонту.   

"На ремонт и строительство домов в регионе необходимо 10,5 млрд тенге. Из них 5 млрд тенге выделяет Kaspi Bank, 1 млрд тенге компания RG Gold. Около 4 млрд тенге нам предстоит изыскать в ближайшие дни. Задача перед акиматом поставлена: до 15 августа все пострадавшие от паводков жители Акмолинской области должны зайти в отремонтированные и вновь построенные или купленные дома. График работы есть, подрядчики определены и все соответствующие суммы будут выделены", – сказал вице-премьер Канат Бозумбаев.

Для обеспечения безопасности населения и его переселения из зон подтопления планируется строительство двух 45 квартирных жилых домов в городе Атбасар Атбасарского района. Также будут построены 87 частных домов в Буландынском и Жаркаинском районах.  

"Выкупать готовые квартиры и дома мы будем в регионах, где объявлен режим ЧС: в Кокшетау – 89, в Жаркаинском районе – 27, в Есильском районе – 22, в Астраханском районе – 34 и Жаксынском районе – 10 домов. Всего планируется выкупить 182 дома в безопасной зоне", – сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Кроме этого, местным властям предстоит реконструировать дорожную и инженерную инфраструктуру области. На эти цели средства будут выделены из резерва Правительства. По поручению вице-премьера восстановительные работы автодорог, мостов и электросетей должны завершиться уже в июле этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097401-skolko-kvartir-kupyat-dlya-postradavshih-ot-pavodkov-v-akmolinskoy-oblasti-rasskazal-akim/

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