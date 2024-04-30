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Национальную гидрогеологическую службу создали в Казахстане

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Мужчина подписывает документы
Сотрудник. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане создали Национальную гидрогеологическую службу "Казгидрогеология". Среди ее задач - полная инвентаризация месторождений и участков подземных вод, пишет NUR.KZ со ссылкой на правительство.

В Казахстане создали Национальную гидрогеологическую службу "Казгидрогеология" - соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщается в Telegram-канале правительства.

Планируется, что новая служба проведет полную инвентаризацию месторождений и участков подземных вод, а также водозаборных гидрогеологических скважин. В результате должна быть сформирована обширная база данных, охватывающая более чем 4300 разведанных месторождений и участков подземных вод, эксплуатационные запасы которых включены в государственный баланс.

Наряду с этим "Казгидрогеология" займется комплексной цифровизацией гидрогеологической отрасли с внедрением автоматизированной системы мониторинга подземных вод.

Кроме того, планируется осуществить поисково-разведочные работы для увеличения объемов располагаемых подземных водных ресурсов в вододефицитных регионах Казахстана. При этом на постоянной основе будет проводиться работа по обеспечению населения и отраслей экономики подземной водой, в том числе для орошения.

Еще среди планов – лицензировать деятельность по поиску, разведке подземных вод и бурению гидрогеологических скважин, а также провести практические работы по использованию геотермальных ресурсов подземных вод (альтернативный источник энергии) для нужд теплоэнергетики, тепличных и рыбоводческих хозяйств.

Напомним, что о создании Национальной гидрологической службы стало известно во время сентябрьского послания народу Казахстана президента Касым-Жомарт Токаева. Тогда глава государства объявил также о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба", - говорил Токаев.

Отметим, что Министерство водных ресурсов и ирригации было сформировано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ведомству передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Сейчас Министерство возглавляет Нуржан Нуржигитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2093951-nacionalnuyu-gidrogeologicheskuyu-sluzhbu-sozdali-v-kazahstane/

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