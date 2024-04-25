Автобус загорелся на дороге в Алматы. ЧП произошло в Жетысуском районе, на пересечении проспекта Райымбека с улицей Суюнбая, передает NUR.KZ.

Автобус загорелся на дороге в Алматы. ЧП произошло на пересечении проспекта Райымбека с улицей Суюнбая.

"25 апреля в 15:05 силы и средства ДЧС направлены в Жетысуский район, пересечение проспекта Райымбека и улицы Суюнбая, в ответ на сообщение о загорании автобуса. На месте происшествия поданы стволы с огнетушащим средством", - сообщили в ДЧС Алматы.

В ведомстве сообщили, что обстановка находится под контролем системы обнаружения задымлений и пожаров.

Пожар локализован в 15:16. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в феврале в Ауэзовском районе Алматы загорелся воздуховод в автобусе №95. Огонь удалось потушить водителю до приезда пожарных. В том же месяце спасатели ликвидировали огонь, охвативший автобус в микрорайоне Карасу в Алматы.

В марте автобус с пассажирами загорелся на трассе в Жамбылской области.

В ноябре 2023 года горящий посреди дороги автобус попал на видео в Алматинской области. А в декабре того же года в Семее прямо на дороге загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Что делать, если на дороге загорелось авто?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.