Автобус с пассажирами загорелся на дороге в Семее

В пятницу, 8 декабря, в Семее прямо на дороге загорелся автобус с пассажирами. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице ДЧС области Абай, инцидент произошел примерно в 13:05 - на пульт ДЧС поступило сообщение, что в микрорайоне Восточный левый загорелся автобус маршрута №56.

Приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили, что загорелся моторный отсек, приборная панель и водительское кресло автобуса 2011 года выпуска. Общая площадь пожара - 3 квадратных метра.

Пассажиры успели эвакуироваться самостоятельно, поэтому ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 35 минут.

Что делать, если на дороге загорелось авто?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112 , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.