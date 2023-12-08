Автобус с пассажирами загорелся на дороге в Семее
Опубликовано:
В пятницу, 8 декабря, в Семее прямо на дороге загорелся автобус с пассажирами. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщается на Instagram-странице ДЧС области Абай, инцидент произошел примерно в 13:05 - на пульт ДЧС поступило сообщение, что в микрорайоне Восточный левый загорелся автобус маршрута №56.
Приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили, что загорелся моторный отсек, приборная панель и водительское кресло автобуса 2011 года выпуска. Общая площадь пожара - 3 квадратных метра.
Пассажиры успели эвакуироваться самостоятельно, поэтому ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 35 минут.
Что делать, если на дороге загорелось авто?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049983-avtobus-s-passazhirami-zagorelsya-na-doroge-v-semee/