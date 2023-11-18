Горящий посреди дороги автобус сняли на видео в Алматинской области

Пассажирский автобус загорелся в Алматинской области посреди дороги. На место происшествия прибыли пожарные, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Видео с горящим автобусом посреди улицы появилось в Instagram-профиле Kris P Almaty. Позже, как показано в ролике, на место приезжают пожарные.

В описании к видео говорится, что это происходит в районе села Байсерке в Алматинской области, загорелся маршрутный автобус №303.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе областного ДЧС сообщили, что пассажирский автобус охватило огнем из-за короткого замыкания электропроводов. Инцидент произошел вчера.

"В 16:29 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Байсерке Илийского района произошло загорание пассажирского автобуса.

На место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло открытое горение пассажирского автобуса. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электрических проводов в моторном отсеке", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Пожар ликвидировали в 16:58. Жертв и пострадавших нет.

Пассажирский автобус. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре необходимо предпринимать следующие меры:

закрыть рот и нос любой тканью, лучше влажной;

не пользоваться лифтом;

не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

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