Объятый огнем автобус сняли на видео в Алматы

Спасатели ликвидировали огонь, охвативший автобус в микрорайоне Карасу в Алматы. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в 11:45 спасатели Алатауского района были направлены на сообщение о горении автобуса в микрорайоне Карасу. Спасатели прибыли в 11:53.

В салоне автобуса пассажиров не было. Возгорание ликвидировано в 12:00 на площади 10 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава и 2 техники ДЧС.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

В середине февраля мы писали о том, что в Алматы загорелся пассажирский автобус. Произошло возгорание воздуховода в автобусе №95. Огонь удалось потушить водителю до приезда пожарных.