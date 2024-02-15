Пассажирский автобус загорелся в Алматы (фото, видео)

Сегодня в Ауэзовском районе Алматы загорелся воздуховод в автобусе №95. Огонь удалось потушить водителю до приезда пожарных, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент по ЧС Алматы.

Сообщается, что сегодня, 15 февраля, в 12:38 на пульт "101" поступило сообщение от очевидца о горении автобуса на углу проспекта Алтынсарина в Алматы.

"По прибытии на место происшествия установлено, что загорелся воздуховод автобуса № 95 "Фатон" на площади 0,5 квадратных метра. Загорание ликвидировано водителем ТОО "ECO BUS SERVICE" 1976 года рождения Макашевым Курмангазы, до прибытия спасателей, при помощи исправных огнетушителей", - сообщили представители ведомства.

Отмечается, что на момент происшествия пассажиров в салоне не было. Жертв или пострадавших нет.

"Уважаемые водители всегда проверяйте наличие и исправность огнетушителя. Огнетушитель может спасти жизнь и имущество!" - предупредили спасатели.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.