Автобус с людьми загорелся на трассе в Жамбылской области
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На трассе в Жамбылском районе Жамбылской области случилось ЧП - загорелся автобус с пассажирами. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, ЧП произошло на автодороге "Алматы-Ташкент".
29 пассажиров самостоятельно эвакуировались из загоревшегося транспорта до прибытия пожарных. Люди на попутных авто выехали в населенные пункты.
"Пожар потушен. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с огнем боролись 9 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС.
Напомним, несколько дней назад в Алматы также сгорел пассажирский автобус - объятый огнем транспорт сняли на видео. В результате произошедшего никто не пострадал.
Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.
Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063870-avtobus-s-lyudmi-zagorelsya-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti/