Автобус с людьми загорелся на трассе в Жамбылской области

На трассе в Жамбылском районе Жамбылской области случилось ЧП - загорелся автобус с пассажирами. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, ЧП произошло на автодороге "Алматы-Ташкент".

29 пассажиров самостоятельно эвакуировались из загоревшегося транспорта до прибытия пожарных. Люди на попутных авто выехали в населенные пункты.

"Пожар потушен. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с огнем боролись 9 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС.

Напомним, несколько дней назад в Алматы также сгорел пассажирский автобус - объятый огнем транспорт сняли на видео. В результате произошедшего никто не пострадал.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.