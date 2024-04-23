В Уральске треснула дамба, которую недавно укрепляли

В Уральске треснула дамба, расположенная в районе Куреней. Появившуюся трещину засыпают землей, а в местном департаменте по ЧС тем временем не могут назвать причину деформации, пишет "Мой город".

Как поясняет издание, указанная дамба была построена давно, но в связи с паводками и резким подъемом воды ее укрепили грунтом.

Сейчас же по ней пошла трещина: со слов местных жителей, образовалась она прямо посередине. Теперь ее засыпают землей.

Треснувшая дамба. Фото: Медета Медресова / mgorod.kz

По данным издания, официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш на брифинге не смог назвать причину деформации дамбы и пообещал выяснить ее.

Сам процесс укрепления дамбы вызвал критику со стороны местных жителей: они недовольны тем, что использовалась при этом известь, от которой им нечем теперь дышать.

"Построили возле нас дамбу. Засыпать начали известью, все наши насаждения в белой пыли. Нам самим тут дышать нечем. Живут в округе в основном пенсионеры, есть дети. К тому же, здесь в жизни никого не топило, зачем тут устроили такое безобразие", – оставила жалобу на дамбу жительница Куреней.

По последним данным на 16:00 23 апреля, на гидроузле в Уральске уровень воды составляет 863 сантиметра.

Треснувшая дамба. Фото: Медета Медресова / mgorod.kz

Вчера, напомним, уровень воды в реке Жайык (Урал) близ Уральска превысил критическую отметку, пригород начало заливать паводковыми водами. Обстановка в самом городе сложная, но, как заверили власти, контролируемая. По официальным данным, в области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

21 апреля под Уральском река Жайык прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

Во вторник в ДЧС ЗКО сообщили, что в Уральске принудительно эвакуировали свыше 60 жителей затопленного дачного общества.

Специалисты "Казгидромета" прогнозировали, что пик паводка в Уральске ожидают в период с 22 по 24 апреля.