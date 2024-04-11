Качеством питьевой воды обеспокоены жители СКО из-за перелива на Сергеевском водохранилище

В Петропавловске готовятся к наводнению из-за перелива на Сергеевском водохранилище. А у жителей всего региона вызывает опасения качество питьевой воды, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, сейчас Сергеевское водохранилище заполнено на 180 процентов.

Специалисты уверяют, что пик перелива через гребень плотины пройден. Высота снизилась до 410 сантиметров. Но и этот уровень очень высокий: на 72 сантиметра выше показателя 2017 года, когда в регионе был зарегистрирован рекордный паводок.

Сейчас вода движется в направлении областного центра. По пути насчитали уже 19 переливов через автодороги.

Близ села Покровка спасатели разрыли республиканскую трассу Петропавловск – Жезказган, чтобы отвести потоки от населенных пунктов. Из зон риска эвакуировано больше 600 человек и 2 тысяч домашних животных. Оставленные жителями дома взяли под охрану полицейские.

Опасения сейчас вызывает качество питьевой воды. Но санврачи заявляют, что ситуация на контроле.

"Совершенно не соответствует действительности информация о том, что пришла грязная вода и мы с вами все пьем грязную воду. Не менее 32 проб ежедневно исследуется на бактериологические, на санитарно-химические исследования, Исследуется исходная вода. Результатов каких-то негативных, для того чтобы сказать, что вот вся вода из крана идет плохая, нет", - заверила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Татьяна Горлова.

Источник: КТК

Напомним, Сергеевское водохранилище расположено в Северо-Казахстанской области. 4 апреля стало известно, что через плотину Сергеевского гидроузла произошел перелив. Отмечалось, что это грозит подтоплением многих населенных пунктов, в том числе Петропавловска.

В начале недели в правительстве рассказали, что сейчас водохранилище заполнено на 180%. Запас до критического уровня составляет порядка 100 млн м3. Всего за период с начала паводков произведен сброс 500 млн м3.

"Мы направили только на территорию Северо-Казахстанской области около тысячи сотрудников Минобороны и Нацгвардии. Наша задача – не допустить разрушения в период предстоящих переливов реки Есиль.

Переполненность водохранилища в таком масштабе происходит впервые за всю историю функционирования Сергеевского водохранилища", — подчеркивал премьер-министр Олжас Бектенов.

К слову, в СКО уже начали эвакуировать жителей сел, которым грозит подтопление. Отмечается, что паводковая ситуация здесь резко ухудшилась. Большая вода еще не добралась до Петропавловска, тем не менее в пригороде началась принудительная эвакуация.