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"Узнал, что у братского народа беда": житель Дагестана привез 50 тыс. мешков в Атырау

Опубликовано:

Берегоукрепительные работы в Атырауской области
Берегоукрепительные работы. Иллюстративное фото: t.me/KZgovernment

Житель Дагестана преодолел сотни километров и ехал всю ночь, чтобы привезти в Атыраускую область гуманитарную помощь. Мужчина признался, что выехал сразу, как узнал о ЧП, передает ATPress.kz.

Житель Дагестана Омарасхаб Ахмедов ехал всю ночь через Астраханскую область, чтобы привезти 50 тысяч мешков в Атыраускую область – в регионе не хватало мешкотары для берегоукрепительных работ.

"Когда я узнал, что у братского народа такая беда, я сразу же решил выехать", – рассказал Ахмедов.

Уроженец Дагестана добавил, что на родине его друзья и знакомые тоже собирают помощь для Атырауской области.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В области сильно пострадал город Кульсары – 6 апреля из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Несколько дней назад в Кульсары приехал премьер-министр Олжас Бектенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081723-uznal-chto-u-bratskogo-naroda-beda-zhitel-dagestana-privez-50-tys-meshkov-v-atyrau/

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