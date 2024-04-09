"Узнал, что у братского народа беда": житель Дагестана привез 50 тыс. мешков в Атырау

Житель Дагестана преодолел сотни километров и ехал всю ночь, чтобы привезти в Атыраускую область гуманитарную помощь. Мужчина признался, что выехал сразу, как узнал о ЧП, передает ATPress.kz.

Житель Дагестана Омарасхаб Ахмедов ехал всю ночь через Астраханскую область, чтобы привезти 50 тысяч мешков в Атыраускую область – в регионе не хватало мешкотары для берегоукрепительных работ.

"Когда я узнал, что у братского народа такая беда, я сразу же решил выехать", – рассказал Ахмедов.

Уроженец Дагестана добавил, что на родине его друзья и знакомые тоже собирают помощь для Атырауской области.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В области сильно пострадал город Кульсары – 6 апреля из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Несколько дней назад в Кульсары приехал премьер-министр Олжас Бектенов.