Минздрав обратился к казахстанцам из-за ситуации с паводками
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В Министерстве здравоохранения РК дали рекомендации жителям регионов Казахстана, пострадавших от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На официальной Instagram-странице министерства сообщается, что ведомство держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим.
"В Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода.
В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно результатам лабораторного мониторинга, рисков для вспышки водных инфекционных заболеваний нет.
"Для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Наццентра общественного здравоохранения.
Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается", - добавили в министерстве.
Помимо этого, в Минздраве дали рекомендации жителям регионов, где сейчас наблюдаются паводки:
- для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;
- не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;
- не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды;
- мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета;
- обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами;
- при наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2080460-minzdrav-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-situatsii-s-pavodkami/