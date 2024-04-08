Минздрав обратился к казахстанцам из-за ситуации с паводками

В Министерстве здравоохранения РК дали рекомендации жителям регионов Казахстана, пострадавших от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На официальной Instagram-странице министерства сообщается, что ведомство держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим.

"В Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода.

В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно результатам лабораторного мониторинга, рисков для вспышки водных инфекционных заболеваний нет.

"Для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Наццентра общественного здравоохранения.

Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается", - добавили в министерстве.

Помимо этого, в Минздраве дали рекомендации жителям регионов, где сейчас наблюдаются паводки: