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Минздрав обратился к казахстанцам из-за ситуации с паводками

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Врачи проверяют данные в ноутбуке
Врачи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Министерстве здравоохранения РК дали рекомендации жителям регионов Казахстана, пострадавших от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На официальной Instagram-странице министерства сообщается, что ведомство держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим.

"В Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода.

В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно результатам лабораторного мониторинга, рисков для вспышки водных инфекционных заболеваний нет.

"Для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Наццентра общественного здравоохранения.

Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается", - добавили в министерстве.

Помимо этого, в Минздраве дали рекомендации жителям регионов, где сейчас наблюдаются паводки:

  • для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;
  • не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;
  • не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды;
  • мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета;
  • обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами;
  • при наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2080460-minzdrav-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-situatsii-s-pavodkami/

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