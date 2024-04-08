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Костанайцев наказали за неповиновение полицейским во время режима ЧС (видео)

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Центр оперативного управления ДП Алматы
Центр оперативного управления ДП Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанае четверых горожан привлекли к административной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских во время ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz, суд оштрафовал четверых горожан на 30 МРП, то есть 110 тыс. тенге.

В Департаменте полиции Костанайской области рассказали подробности произошедшего.

Как напомнили в полиции, с 6 апреля в областном центре введен режим ЧС местного масштаба.

"7 апреля около полуночи на улицу Красный кузнец, где уже произошло подтопление, пришла компания друзей. Полицейским одна из девушек сказала, что хочет пройти в дом забрать оставшиеся вещи.

Мер к эвакуации днем не предприняли, так как видели, что соседи тоже не покидают свои дома. Уже к вечеру жители данного района были эвакуированы.

В этом районе полицейскими осуществлялся патрулирование для обеспечения сохранности имущества эвакуированных жителей.

Когда сотрудники пытались объяснить им, что все эвакуированы, четверо из них стали агрессивно реагировать и выражаться нецензурной бранью", - говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080463-kostanaytsev-nakazali-za-nepovinovenie-politseyskim-vo-vremya-rezhima-chs-video/

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