Костанайцев наказали за неповиновение полицейским во время режима ЧС (видео)
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В Костанае четверых горожан привлекли к административной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских во время ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz, суд оштрафовал четверых горожан на 30 МРП, то есть 110 тыс. тенге.
В Департаменте полиции Костанайской области рассказали подробности произошедшего.
Как напомнили в полиции, с 6 апреля в областном центре введен режим ЧС местного масштаба.
"7 апреля около полуночи на улицу Красный кузнец, где уже произошло подтопление, пришла компания друзей. Полицейским одна из девушек сказала, что хочет пройти в дом забрать оставшиеся вещи.
Мер к эвакуации днем не предприняли, так как видели, что соседи тоже не покидают свои дома. Уже к вечеру жители данного района были эвакуированы.
В этом районе полицейскими осуществлялся патрулирование для обеспечения сохранности имущества эвакуированных жителей.
Когда сотрудники пытались объяснить им, что все эвакуированы, четверо из них стали агрессивно реагировать и выражаться нецензурной бранью", - говорится в сообщении полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080463-kostanaytsev-nakazali-za-nepovinovenie-politseyskim-vo-vremya-rezhima-chs-video/