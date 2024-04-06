"Жанаозен готовится к паводкам": информацию прокомментировали власти

В социальных сетях распространяется информация о том, что Жанаозен готовится к паводку. В Региональном центре общественных коммуникаций опровергли эти слухи, передает NUR.KZ.

Как отметило ведомство на своей официальной странице в Facebook, в социальных сетях все чаще распространяется ложная и фейковая информация о возможных паводках в той или иной местности или о размещенных эвакуированных.

К примеру, в социальных сетях распространяют информацию о размещении 150 эвакуированных из Кульсары в школе села Батыр.

"Сейчас нет ни одного человека из числа эвакуированных из Кульсары в школе села Батыр. На фото - это местные жители, которые готовят места для размещения.

В полиции напоминают, что распространение ложной информации грозит уголовной ответственностью по ст.274 УК РК", - отметили в ЦОК.

Ранее стало известно, что из Кульсары в Атырауской области в Мангистаускую область эвакуированы порядка 15 000 человек, из них около 5 500 детей. Силами МИО и ДЧС в Мангистауской области приведен в готовность 201 пункт временного размещения населения вместимостью более 83 000 граждан.

Добавим, что по ст.274 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

А распространение такой информации с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.