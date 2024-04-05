Аким Актобе в своем видеообращении сообщил об угрозе прорыва водохранилища

В Актюбинской области появилась угроза прорыва водохранилища. Жителей некоторых территорий призвали покинуть свои дома, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актобе.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, аким Актобе Азамат Бекет выступил с обращением к населению.

"В связи с угрозой прорыва Магаджанского водохранилища, расположенного на территории Хромтауского района, ожидается прибытие большого объема воды в Актюбинское водохранилище. Соответственно, в связи с заполнением Актюбинского водохранилища мы вынуждены открыть шлюз", - заявил Азамат Бекет.

Он предупредил, что открытие шлюза может привести к выходу воды из берегов.

"Прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного, дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома", - обратился аким Актобе.

Напомним, вчера в Северо-Казахстанской области произошел перелив воды через плотину Сергеевского гидроузла, что грозит подтоплением многих населенных пунктов, в том числе Петропавловска.

Также накануне в Актюбинской области было зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва дамбы в Айтекебийском районе. В результате ЧП пойма реки Иргиз вышла из своего русла, было эвакуировано 927 человек. Дело расследуется по статье о халатности при произведенном в прошлом году ремонте плотины.

30 марта над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины и в итоге ее прорвало, вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева.

В тот же день в селе Байкент Алматинской области произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища. По информации ДЧС региона, в результате обхода населения случаев подтопления домов не выявлено, жертв и пострадавших также не было.