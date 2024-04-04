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Паводки в Казахстане: Токаев высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент провел заседание оперативного штаба в связи с паводковой ситуацией в ЗКО и высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства в ходе заседания оперштаба остановился на эпидемиологической ситуации, осложнившейся в связи с массовой гибелью животных в стране. Касым-Жомарт Токаев также поручил в дальнейшем уделить приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям.

"В весенний период следует заблаговременно проводить вывоз снега, рыхление и дробление льда на опасных участках рек, формирование стоков талой воды и другие необходимые мероприятия.

В летне-осенний период обеспечить своевременную очистку, дноуглубление и спрямление русел рек, увеличение мощности имеющихся и строительство новых водопропускных конструкций под автомобильными и железными дорогами. Следует возводить защитные сооружения и водоотводные арычные каналы. Это поручается республиканскому штабу и в целом правительству", – сказал глава государства.

Он также указал на важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды, благодаря чему в весенне-летний период будет возможность сохранить необходимый для хозяйства запас воды.

"Для предупреждения природных и техногенных катастроф необходимо предоставить министерству по чрезвычайным ситуациям право осуществлять контроль за центральными и местными исполнительными органами. Это следует закрепить законодательно", – поручил президент.

️Касым-Жомарт Токаев также считает необходимым разработать единый алгоритм действий на случай ЧС.

Данный документ, как считает президент, должен четко охватывать задачи и действия всех компетентных органов, начиная с объявления режима чрезвычайного положения и заканчивая возмещением ущерба и восстановления имущества.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в один из пострадавших от паводков регион – Западно-Казахстанскую область. Он совершил облет подтопленных территорий и ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.

По данным акима области Наримана Турегалиева, в регионе подтоплено 6 районов и Уральск. От паводка пострадали 552 жилых домов, 427 дачных участков. Эвакуированы около 7 тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты.

Также глава государства посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе ЗКО, где встретился с эвакуированными жителями региона.

Напомним, 2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Сложная ситуация складывалась в Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах, где произошло подтопление жилых домов. Было эвакуировано около 4 тыс. человек, половина из которых — дети.

Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске, тогда еще талыми водами в городе затопило акимат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079068-pavodki-v-kazahstane-tokaev-vyskazalsya-po-epidsituatsii-iz-za-massovoy-gibeli-zhivotnyh/

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