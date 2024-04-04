Обессилевшую косулю спасли из реки в Карагандинской области

В Карагандинской области спасатели вытащили на берег обессилевшую косулю, которая едва не утонула в реке. Животное отпустили на волю, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Сегодня, 4 апреля, при проведении мониторинга рек Нура и Кундузды Нуринского района спасателями Карагандинской области была замечена далеко от берега в воде обессилевшая косуля.

Спасатели, подплыв поближе, подняли животное на резиновую лодку, перевезли на безопасное место и отпустили на волю. Момент спасения областной ДЧС опубликовал в Instagram.

Ранее сообщалось, что режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигало 17 тысяч.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.

Также сегодня в Петропавловске из-за паводков объявили режим ЧС.