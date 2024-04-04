Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обессилевшую косулю спасли из реки в Карагандинской области

Опубликовано:

Спасение косули
Спасение косули. Кадр из видео: instagram.com/112qaragandy_tjd

В Карагандинской области спасатели вытащили на берег обессилевшую косулю, которая едва не утонула в реке. Животное отпустили на волю, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Сегодня, 4 апреля, при проведении мониторинга рек Нура и Кундузды Нуринского района спасателями Карагандинской области была замечена далеко от берега в воде обессилевшая косуля.

Спасатели, подплыв поближе, подняли животное на резиновую лодку, перевезли на безопасное место и отпустили на волю. Момент спасения областной ДЧС опубликовал в Instagram.

Ранее сообщалось, что режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигало 17 тысяч.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.

Также сегодня в Петропавловске из-за паводков объявили режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079152-obessilevshuyu-kosulyu-spasli-iz-reki-v-karagandinskoy-oblasti-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.