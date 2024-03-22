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Лавина сошла на проезжую часть дороги в Алматинской области (видео)

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Лавина сошла в горах
Лавина. Кадр из видео: КазАвтоЖол

Лавина сошла на проезжую часть в горах Алматинской области - специалисты направились на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Сегодня, 22 марта, около 17:00 часов на 19 км автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Космостанция" произошел самопроизвольный сход лавины на проезжую часть, уточнили в компании.

Объем лавины составил 600 м3, длина до 50 м, высота до 2 м.

Подчеркивается, что сотрудники ТОО "Қазавтожолсервис" проводят работы по очистке проезжей части. Для этого задействованы две единицы техники (погрузчик и бульдозер) и 10 человек личного состава.

Также организовано дежурство и ведется наблюдение за ситуацией.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение проезда автотранспортных средств (кроме специальных служб) на участке 14-34 км, добавили в компании.

Отметим, что сегодня, 22 марта, утром в горах Алматы сошла лавина. В МЧС рассказали подробности произошедшего, а очевидцы сняли последствия на видео. Как оказалось, самопроизвольный сход лавину случился в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков.

Ранее специалисты метеослужбы сообщали, что в Алматинской области в период с 21 по 26 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Сегодня спасатели призвали жителей Алматы воздержаться от походов в горы - горожан предупредили о лавинах и камнепадах. Отмечается, что в нескольких местах были зафиксированы камнепады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072340-lavina-soshla-na-proezzhuyu-chast-dorogi-v-almatinskoy-oblasti-video/

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