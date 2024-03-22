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Лавина сошла близ курорта в горах Алматы

Опубликовано:

Лавина сошла в горах
Лавина. Фото: МЧС РК

Сегодня, 22 марта, утром в горах Алматы сошла лавина - в МЧС рассказали подробности произошедшего, а очевидцы сняли последствия на видео, передает NUR.KZ.

"22 марта утром в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак. Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта Pioneer", - сообщили в МЧС.

Жертв и пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Обмер и подсчет объема снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий, добавили специалисты.

"Важно отметить, ранее, 20 марта филиалом АГЭТУ ГУ "Казселезащита" была выдана рекомендация администрации курорта о лавинной опасности и принятии необходимых мер. По рекомендации вышеуказанных специалистов, допуск населения был ограничен", - подчеркнули в МЧС.

Напомним, на основании штормового предупреждения 20 марта 2024 года, ДЧС предупреждало об опасности схода снежных лавин. Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Ранее синоптики предупреждали, что в связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 23 марта 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Еще специалисты метеослужбы сообщали, что в Алматинской области в период с 21 по 26 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072250-lavina-soshla-v-gorah-almaty/

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