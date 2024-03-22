Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Камнепады и лавины: спасатели обратились к жителям Алматы

Опубликовано:

Камнепад в горах Алматы
Камнепад. Фото: МЧС РК

Жителей Алматы призвали воздержаться от походов в горы - в ближайшую неделю существует угроза схода лавин и камнепадов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В горных районах хребта Иле Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности, отмечают спасатели.

"В связи с угрозой схода лавин и камнепадов в горах города Алматы выставлены полицейские посты и экологическими постами национальных природных парков на территории Алматинской области ограничен доступ населения и отдыхающих в зоны лавинного риска". - отметили в ведомстве.

По информации МЧС, камнепады зафиксированы на дорогах "г.Турген- ур.Батан", "г.Есик-озеро Есик", "г.Каскелен-Лесхоз".

Отметим, что сегодня, 22 марта, утром в горах Алматы сошла лавина. В МЧС рассказали подробности произошедшего, а очевидцы сняли последствия на видео.

Как оказалось, самопроизвольный сход лавину случился в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков.

Ранее специалисты метеослужбы сообщали, что в Алматинской области в период с 21 по 26 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072304-kamnepady-i-laviny-spasateli-obratilis-k-zhitelyam-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.