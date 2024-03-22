Камнепады и лавины: спасатели обратились к жителям Алматы

Жителей Алматы призвали воздержаться от походов в горы - в ближайшую неделю существует угроза схода лавин и камнепадов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В горных районах хребта Иле Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности, отмечают спасатели.

"В связи с угрозой схода лавин и камнепадов в горах города Алматы выставлены полицейские посты и экологическими постами национальных природных парков на территории Алматинской области ограничен доступ населения и отдыхающих в зоны лавинного риска". - отметили в ведомстве.

По информации МЧС, камнепады зафиксированы на дорогах "г.Турген- ур.Батан", "г.Есик-озеро Есик", "г.Каскелен-Лесхоз".

Отметим, что сегодня, 22 марта, утром в горах Алматы сошла лавина. В МЧС рассказали подробности произошедшего, а очевидцы сняли последствия на видео.

Как оказалось, самопроизвольный сход лавину случился в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков.

Ранее специалисты метеослужбы сообщали, что в Алматинской области в период с 21 по 26 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.