Работу шахты в Алматинской области приостановили из-за угрозы обрушения

Нарушение норм промышленной безопасности, создающее угрозу обрушения, выявили в шахте свинцового месторождения "Туйык", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, после трагических событий, имевших место в Карагандинской и Павлодарской областях, в целях недопущения аналогичных фактов прокуратурой Алматинской области выявлен факт нарушения норм промышленной безопасности при проведении горных работ в штольне (шахте) свинцового месторождения "Туйык" в Кегенском районе.

"В ходе обследования установлены факты деформации и повреждения укреплений сводов штольни, зависание кусков горной массы по кровле и бортам, а также отклонение от проектной документации и отсутствие паспортов крепежного материала и иной исполнительской документации.

Выявленные нарушения создавали реальную угрозу обрушения, что могло повлечь необратимые последствия для жизни и здоровья 25 горняков", - говорится в сообщении ведомства.

В этой связи при координации прокуратуры департаментом промышленной безопасности в отношении недропользователя возбуждено административное производство по ст.298 КоАП РК (Нарушение правил по безопасному ведению работ) и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, решением СМЭС во избежание возможных негативных последствий деятельность шахты приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Отметим, что по ст.298 КоАП РК нарушение установленных требований по безопасному ведению работ в отраслях промышленности, горных и строительных работ либо на объектах, поднадзорных уполномоченному органу в области промышленной безопасности и другим государственным органам контроля и надзора, если это не повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла ночью 28 октября. В результате происшествия погибли 46 горняков.

В декабре МЧС опубликовало заявление, в котором указало, что в ходе расследования трагедии была установлена 100-процентная вина работодателя. Позже стало известно, что подозреваемыми по делу о гибели шахтеров проходят 9 человек.

А в Павлодарской области ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус со спасателями. Позже тела двоих были найдены, остальных пока не нашли.