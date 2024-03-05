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Эзотерика

Повреждения в зданиях продолжают искать после землетрясения в Алматы

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Театр имени Натальи Сац в Алматы
Театр имени Натальи Сац в Алматы. Кадр из видео: 24.kz

Специальная комиссия продолжает осмотр городских строений после мощного землетрясения в Алматы. Повреждения получило здание театра имени Натальи Сац, передает телеканал "Хабар 24".

Из-за сильного землетрясения в некоторых многоквартирных домах и на социальных объектах в Алматы образовались трещины. Сейчас специальная комиссия производит осмотр городских строений.

По данным корреспондентов, знаменитый театр имени Натальи Сац после землетрясения получил незначительные повреждения: пострадали механизмы сцены, колосники, штанкеты светового оборудования, а также подвальные помещения.

"Со стен осыпалась не только шпаклевка, в них образовались просветы. Старые трещины в стенах увеличились, они расположены по всей высоте здания. А вот по ригелю, который соединяет административный корпус с залом, пошла серьезная трещина", – говорится в материале телеканала.

Также в одном из многоквартирных домов сорвало кран горячей воды на чердаке. Струи воды стекали по стенам и почти затопили одну из квартир. По словам сотрудника аварийной службы, в квартире никто не находился. Об аварии сообщили соседи.

"Приехали в 8 часов утра, до сих пор делаем. Квартира была в воде. Новые вентили, новый навал – все полностью поставили", – отметил сотрудник аварийной службы Азамат Бекмолдаев.

В доме, расположенном в микрорайоне Орбита, всего 20 квартир. Здание было построено в 1973 году, рассказывают жильцы. Вследствие землетрясения сильно пострадала входная группа – образовались трещины.

Незначительные повреждения есть в также в школах, колледжах, университетах и общежитиях города. На сегодня в городе при районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

"Данная группа работает и делает список по каждым районам, это в районных акиматах со всеми службами. Там есть специалисты ЧС, архитектуры, из Управления госархстройконтроля. После обследования, составления списка мы эти объекты будем давать в КазНИИСА, Институт сейсмологии, чтобы они определили состояние сейсмостойкости данных зданий", – подчеркнул замглавы Управления городского планирования и урбанистики Алматы Еркебулан Сембаев.

Точные данные о количестве поврежденных зданий в Алматы специалисты пока что затрудняются назвать. Отмечается, что после январского землетрясения рабочая группа выявила 188 поврежденных домов.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло вчера в 11:22. Его эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

За ночь сейсмологи зафиксировали еще два неощутимых для казахстанцев толчка.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Сообщалось, что специалисты обнаружили трещины на стенах в ряде алматинских школ. Также повреждения сняли на видео в одном из вузов города.

При этом всего, по данным на вчерашний вечер, поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах Алматы.

Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане, и объясняли, как это сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064695-povrezhdeniya-obnaruzhili-v-teatre-imeni-natali-sats-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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