Режим ЧС в Экибастузе: трубопровод в Майкаине отремонтировали

В акимате Павлодарской области сообщили о завершении работ на трубопроводе, из-за повреждения которого в городе был объявлен режим ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Instagram-аккаунте областного акимата, повреждения на трубопроводе в Майкаине устранены. В ликвидации повреждений участвовали 240 человек и 70 единиц техники.

"Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверили возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производился отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках проводили отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами", - говорится в сообщении.

За время работ было отогрето больше 13 километров трубопровода. "Все выявленные повреждения устранены, выполнено наполнение сети. Специалистами ведется наладка гидравлического режима, после чего рабочее давление водоснабжения в поселке Майкаин повысится и будет обеспечивается в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя. На месте ЧП были найдены тела двух погибших, остальных пока не обнаружили.

21 февраля в Майкаине случилось новое ЧП - там было выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. Данный участок находится в 27 км от насосной второго подъема ГКП "Горводоканал города Экибастуза".

На месте был организован оперативный штаб. Отмечалось, что отключение жителей Майкаина не производилось. Однако подача водоснабжения ведется на пониженном давлении.

Позже стало известно, что в поселке объявили чрезвычайную ситуацию.

А 26 февраля стало известно, что из-за ЧП в Майкаине режим ЧС объявили и в Экибастузе.