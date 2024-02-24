ЧС объявили в Майкаине после очередного происшествия

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по устранению повреждения на трубопроводе подачи холодного водоснабжения в Майкаине, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, работы на месте продолжаются. Всего задействованы 119 человек и 48 единиц специализированной техники.

Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами.

Место происшествия. Фото: t.me/baspasozpvl

В ведомстве отметили, что подача водоснабжения в поселок Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды - 250 куб. м. в сутки.

В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Обеспечивается их постоянное пополнение. В данных работах задействованы 10 единиц техники.

"23 февраля акиматом Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин.

Работы по восстановлению водоснабжения будут вестись непрерывно до полного устранения", - поделились в акимате региона.

Напомним, 21 февраля в Майкаине случилось новое ЧП - там было выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. Данный участок находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал города Экибастуза".

На месте был организован оперативный штаб. Отмечалось, что отключение жителей поселка Майкаин не производилось. Однако подача водоснабжения ведется на пониженном давлении.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. На месте ЧП были найдены тела двух погибших, остальных пока не обнаружили.