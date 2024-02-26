ЧС решили объявить в Экибастузе из-за происшествия в Майкаине

В Экибастузе решили объявить чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за очередного происшествия в Майкаине. Документ появился на сайте открытых НПА, его прокомментировали в акимате Павлодарской области, передает МИА "Казинформ".

Как указывается на сайте открытых НПА, ЧС местного масштаба решено объявить в Экибастузе на основании протокола заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС от 23 февраля 2024 года. Ответственным назначили заместителя акима города Ержана Салханова.

В пресс-службе акима Павлодарской области пояснили, что объявление ЧС в Экибастузе связано с аварией на водопроводе, снабжающем водой поселок Майкаин.

"Сейчас идут достаточно масштабные работы. В них задействовано большое количество людей и техники. Чтобы профинансировать эти работы, объявлено ЧС техногенного характера. Главная цель - выделение денежных средств", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 21 февраля в Майкаине случилось новое ЧП - там было выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. Данный участок находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал города Экибастуза".

На месте был организован оперативный штаб. Отмечалось, что отключение жителей Майкаина не производилось. Однако подача водоснабжения ведется на пониженном давлении.

Позже стало известно, что в поселке объявили чрезвычайную ситуацию.

А 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя. На месте ЧП были найдены тела двух погибших, остальных пока не обнаружили.