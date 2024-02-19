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В еще одном торговом доме в Семее произошел пожар (видео)

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Пожар в ТД в Семее
Пожар в ТД в Семее. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В торговом доме в Семее произошел пожар. Находившихся там предпринимателей эвакуировали, здание пришлось оцепить. Причина пожара выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Семее в торговом доме "Бирюса", расположенном по улице Чокана Валиханова, произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на площади в 426 кв. м. произошло задымление из-за горения подвесного потолка.

18 предпринимателей были эвакуированы. Здание оцепили, проводятся необходимые меры по ликвидации возгорания, сообщается в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Семее горел рынок "Акшын": полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд спецтехники и безопасность граждан. Огонь спасатели тушили 18 часов, о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили лишь вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил установить причины ЧП.

Тем временем пострадавшие предприниматели, которые лишились и мест, и товара, обходят инстанции в поисках поддержки. По их словам, они потеряли все и ждать не могут.

Владелец сгоревшего ТД пообещал открыть фонд помощи и предоставить места на другом рынке. Позже стало известно, что пострадавшим предпринимателям отсрочат кредиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061782-v-esche-odnom-torgovom-dome-v-semee-proizoshel-pozhar/

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