Взрывом разрушило здание магазина в Темиртау, под завалами ищут человека (видео)

В Темиртау произошел взрыв газа в двухэтажном магазине с последующим обрушением. В результате ЧП пострадала женщина, поиски еще одного человека продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, сегодня в Темиртау в 08:06 поступило сообщение о взрыве газа по улице Ватутина в двухэтажном магазине.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили обрушившееся здание с возгоранием. В ходе обследования и разведки предварительно было обнаружено место нахождения пострадавших, после чего сотрудники ДЧС приступили к разбору завалов.

В 08:44 из-под завала спасатели извлекли женщину, ее состояние уточняется. По ее словам, под завалом находится мужчина. Сотрудники ДЧС продолжают разбор завалов.

Также в ведомстве сообщили, что здание было подключено к природному газу. Причина взрыва устанавливается.

Позже в МЧС добавили, что в 09:08 пожар локализовали (остановили распространение огня) на площади 40 кв. м.

Напомним, в конце января в поселке Ботакара Карагандинской области в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них – дети.

Позже стало известно, что при взрыве погибли отец и мать полицейского. Соболезнования сотруднику выразили в ДП Карагандинской области.

После жильцы дома рассказали, как произошел взрыв. По слова местных, строители отогревали газовый баллон у печки.

На этой неделе стало известно, что скончался еще один пострадавший в результате взрыва в двухэтажке в Ботакаре.