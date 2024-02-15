Взрывом разрушило здание магазина в Темиртау, под завалами ищут человека (видео)
Опубликовано:
В Темиртау произошел взрыв газа в двухэтажном магазине с последующим обрушением. В результате ЧП пострадала женщина, поиски еще одного человека продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации ведомства, сегодня в Темиртау в 08:06 поступило сообщение о взрыве газа по улице Ватутина в двухэтажном магазине.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили обрушившееся здание с возгоранием. В ходе обследования и разведки предварительно было обнаружено место нахождения пострадавших, после чего сотрудники ДЧС приступили к разбору завалов.
В 08:44 из-под завала спасатели извлекли женщину, ее состояние уточняется. По ее словам, под завалом находится мужчина. Сотрудники ДЧС продолжают разбор завалов.
Также в ведомстве сообщили, что здание было подключено к природному газу. Причина взрыва устанавливается.
Позже в МЧС добавили, что в 09:08 пожар локализовали (остановили распространение огня) на площади 40 кв. м.
Напомним, в конце января в поселке Ботакара Карагандинской области в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.
Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них – дети.
Позже стало известно, что при взрыве погибли отец и мать полицейского. Соболезнования сотруднику выразили в ДП Карагандинской области.
После жильцы дома рассказали, как произошел взрыв. По слова местных, строители отогревали газовый баллон у печки.
На этой неделе стало известно, что скончался еще один пострадавший в результате взрыва в двухэтажке в Ботакаре.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061068-zhenschina-postradala-pri-vzryve-gaza-v-temirtau-poiski-esche-odnogo-cheloveka-pod-zavalami-prodolzhayutsya/