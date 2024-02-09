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Досаев: Финансовые обязательства погибшей в Тау-Самале семьи будут закрыты

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Оползень
Оползень. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родственникам погибшей из-за схода оплывины семьи и рассказал о том, какая поддержка будет оказана близким, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Акиматом будет оказана вся необходимая помощь по организации погребения и проведения поминальных мероприятий.

Старшему сыну этой семьи Дмитрию Шину, который учится за рубежом, будет оказана финансовая поддержка с его обучением, а также содействие в решении финансовых обязательств его родителей", – сообщил Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района.

Сход оползня в Алматы

В ночь на 8 февраля в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах на момент происшествия находились четыре человека, из них двое – дети.

Позже в ДЧС сообщили, что спасатели нашли тела всех четверых. В результате ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также их сыновья – двое юношей 2007 года рождения.

Корреспондент NUR.KZ рассказывал, что происходило на месте ЧП. Один их местных жителей уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия. По его словам, в этой семье было три сына – старший, 19-летний молодой человек, сейчас учится в Москве.

В акимате заверили, что окажут помощь молодому человеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060035-dosaev-finansovye-obyazatelstva-pogibshey-v-tau-samale-semi-budut-zakryty/

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