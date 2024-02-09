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Военные присоединились к спасению людей из снежных заносов в Актобе (видео)

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Спецтехника
Военные помогают в спасении людей из снежных заносов: пресс-служба Министерства обороны РК

К спасательным работам по вызволению людей из снежных заносов в Актюбинской области присоединились военные. В регионе сохраняется неустойчивая погода, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, на помощь водителям и пассажирам, попавшим в снежные заносы на трассах в Актюбинской области, пришли военнослужащие регионального командования "Запад". Отмечается, что спасительные работы ведутся совместно со службами спасения и сотрудниками дорожной полиции региона.

"Для оказания помощи людям в условиях чрезвычайной ситуации войсковая часть 30238 РгК "Запад" выделила многоцелевой легкобронированный тягач на гусеничном ходу. Вместимость машины повышенной проходимости более десяти человек. Экипаж военного вездехода работает в 65 км от областного центра в районе поселка Акжар.

На данный момент военнослужащие оказали помощь 26 гражданам, среди которых есть двухмесячный ребенок", – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что спасательные работы продолжаются. Также, по согласованию с местным ДЧС эвакуационная группа выдвигается в направлении Богетсай – Карабутак.

Напомним, 7 февраля в Актобе ураганный ветер срывал не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживались рейсы. Частично отключали электричество.

Сообщалось также о том, что в регионе нашли мужчину, заметенного снегом. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе проводятся аварийно-спасательные работы.

К вечеру того же дня стало известно, что из-за сильного бурана отменены рейсы, а аэропорт закрыли до утра. Также свыше 20 сел остались без света, а школьников отправили на дистанционное обучение.

Накануне аэропорт Актобе вновь обратился к пассажирам - из-за ухудшения погодных условий некоторые рейсы задерживаются.

Также в связи с резким ухудшением погоды в области создан оперативный штаб и работает горячая линия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060034-voennye-prisoedinilis-k-spaseniyu-lyudey-iz-snezhnyh-zanosov-v-aktobe/

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