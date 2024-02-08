"Развернуло дом": о сложностях работ на месте схода оползня рассказали в ДЧС Алматы

В ДЧС Алматы рассказали подробности о проводимых работах на месте схода оплывины (оползня). Работа осложнена несколькими факторами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Работы осложняются узкими опасными подходами, сложным горным рельефом. Передвижения спасателям осложняют большой объем глинистой грязевой массы, в которой острые предметы, стекло, арматура, кровля, железо. Большая масса сошедшей оплывины и крутизна склона буквально развернули дом.

Это грязевая масса объемом более трех тысяч кубических метров. Она из суглинка. Это глиняная масса. Спасатели искали по схеме, а грязевая масса так дом перевернула", - сообщила старший инженер управления ликвидации ДЧС города Алматы Гульдана Нурымбетова.

Она назвала работу ювелирной. Техника была рассредоточена по отдельным участкам.

"Проводили работу аккуратно. Расчищали почву, грунт. Далее экскаватор подхватывал и расчищал место там, где было проверено, что никого нет. Спасатели работают ювелирно, объявляли час тишины, чтобы найти по звукам. В результате поисково-спасательных работ в 10 часов утра было найдено тело", - говорит Гульдана Нурымбетова.

Представитель ДЧС Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На месте работают 182 человека и 30 единиц техники. Здесь находятся опытные спасатели, которые работали во время разбора завалов после землетрясений в Афганистане и Турции, говорят в ДЧС. Также задействованы кинологические службы.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Добавим, оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.