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Жители Актау остались без электричества из-за аварии на подстанции

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Линии электропередач
Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 28 января, жители одного из микрорайонов Актау остались без электричества из-за аварии на подстанции. К ночи подачу электроэнергии возобновили, передает NUR.KZ.

Об аварийном отключении электричества, случившемся в Актау вчера днем, пишет Lada.kz.

В ГКП "АУЭС" сообщили, что кабель, на котором произошло повреждение, находится на глубине 5-6 километров в труднодоступном месте. Это осложняло работы.

"В целом данный кабель не на балансе акимата. В свое время частные застройщики проложили кабель без резервной линии и согласования акимата. Глубина прокладки не соответствует СНиП РК", - заявил аким Актау Улугбек Тналиев.

Отмечается, что с 2017 года линия, на которой произошло повреждение, выводилась на ремонт 10 раз.

"Работы затруднены в связи с ландшафтными рельефами 16 и 17 микрорайонов, к тому же, кабель находится на глубине 4-5 метров, хотя прокладка должна быть осуществлена на глубине 0,7 метра. При этом протяженность данной линии составляет два километра", - пишет издание.

Устранить повреждение и вернуть свет в дома жителей 16 микрорайона удалось лишь к 11 часам вечера. Об этом сообщил акимат города на своей странице в Instagram.

В ведомстве отметили, что ремонт провело ГКП "АУЭС" на свои средства. А компания, на балансе которой находится линия, сейчас объявлена банкротом.

Напомним, ранее на частые отключения электричества жаловались жители поселка в карагандинской области. Они просили власти обратить внимание на их проблему.

До этого с такой же проблемой к властям обращались жители другого поселка этого же региона. Здесь за 2 недели свет отключили 40 раз. Возмущенные сельчане устроили скандал чиновникам.

Добавим, что ранее в правительстве говорили о том, что, скорее всего, в ближайшее время в Казахстане вырастут тарифы на электричество. При этом глава Минэнерго Саткалиев пообещал, что резкого подорожания ведомство не допустит.

К слову, повысить тарифы на электроэнергию в стране обещают с прошлого года - в декабре 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

В Астане между тем электричество может подорожать уже со следующего месяца. ТОО "Астанаэнергосбыт" планирует поднять цены на электроэнергию на 30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057922-zhiteli-aktau-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-avarii-na-podstantsii/

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