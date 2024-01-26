"Мы тоже люди": жители Карагандинской области просят власти обратить внимание на их село (видео)

Жители села Акбастау в Карагандинской области жалуются на невыносимые условия жизни - здесь регулярно отключают электричество, без которого нет тепла, воды и связи, передает телеканал "Астана".

В селе Акбастау, по данным телеканала, проживает больше 600 человек. По словам самих сельчан, живется им здесь несладко - несколько раз в месяц здесь стабильно отключают электричество, а без него в домах нет воды, тепла и мобильной связи. Электрика приходится приглашать издалека, а иногда и привозить на лошади, поскольку дороги зимой почти не расчищают.

"Все столбы уже, кабели старые, со времен СССР. Как только у нас гаснет свет - у нас, получается, все печки привязаны к насосу - как только гаснет свет, у нас отключается связь, потому что аккумуляторы на вышках не в нормальном состоянии, тоже старые. В школе есть генератор, генератор может обеспечить только насосы, а со светом уже ничего не поделать", - рассказал житель села Алихан Ибрахимов.

Ольга Кудряшова из-за постоянных перебоев со светом лишилась холодильника. Без него, особенно летом, в домашнем хозяйстве никак, говорит женщина. Кроме того, без электричества у многих пропадает вода и связь.

"Два человека у нас пропали: поехали по своим делам в степь лошадей смотреть, и в связи с тем, что не было связи, не было света, они только на следующее утро смогли добраться до дома. Это тоже ЧП, несколько раз обращались к акимам района и нашему местному, чтобы, по крайней мере, они обратили внимание на такие маленькие поселки, как наш, и потому что мы же здесь тоже люди", - возмущена сельчанка Ольга Кудряшова.

Решение проблемы - в ремонте электросетей. Нужно привести в порядок 15 километров. Сети в частной собственности, подтвердили в акимате. С предпринимателем ведутся переговоры, но процесс этот занимает много времени.

"Об этом мы переговариваем и с районным акиматом. Мы хотим ознакомиться с планом по ремонту ТОО "КРЭК". Знаем все эти места, где происходят срывы. И мы хотим попросить их летом сделать там ремонт. Зимой туда сложно добираться, ищем технику, бывает, и на лошади везем электрика", - рассказал аким Акбастау Рымбек Туякбаев.

Энергетики по телефону рассказали журналистам, что планы по ремонту внутрипоселковых электросистем есть. Однако нужно найти средства, чтобы восстановить линии до самого Акбастау.

"Сейчас мы можем не ремонтировать внутрипоселковые сети и эту сумму можем направить на ремонт аварийных линий за пределами поселка. Но мы должны это согласовать с госорганами. Ремонты у нас начнутся в апреле – мае. До этого нужно сделать анализ, если госорганы разрешат, то мы деньги перенаправим на проблемные сети", - заявил руководитель ТОО "Карагандинская региональная электрическая компания" Нуржан Ежебаев.

Тем временем местные жители переживают, что, если проблему с электричеством не решат, их село попросту исчезнет. Сейчас в поселке не хватает медработника. Но специалисты сюда не приедут, если не будет элементарных благ.

Напомним, ранее на проблемы с электричеством жаловались и жители другого поселка Карагандинской области - в поселке Осакаровка за 2 недели свет отключили 40 раз. Возмущенные сельчане устроили скандал чиновникам.

Добавим, что лишь на прошлой неделе в правительстве говорили о том, что, скорее всего, в ближайшее время в Казахстане вырастут тарифы на электричество. При этом глава Минэнерго Саткалиев пообещал, что резкого подорожания ведомство не допустит.

К слову, повысить тарифы на электроэнергию в стране обещают с прошлого года - в декабре 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

В Астане между тем электричество может подорожать уже со следующего месяца. ТОО "Астанаэнергосбыт" планирует поднять цены на электроэнергию на 30%.