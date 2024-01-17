"Никаких условий": жители Карагандинской области устроили скандал чиновникам (видео)

Жители Осакаровского района Карагандинской области, устав от постоянных отключений света, устроили скандал чиновникам - за 2 недели свет в районе отключили 40 раз, передает сайт телеканала КТК.

На отсутствие электричества жалуются жители 25 сел в Осакаровском районе. Вместе со светом в домах исчезает и тепло. Многие используют печные насосы, которые не работают без электроэнергии.

Люди отмечают, что, несмотря на систематические аварии, за электричество они платят исправно и недешево - по 22 тенге за киловатт.

"Через день у нас отключается свет. Дети приехали с города, они даже не смогли помыться, потому что дома холодно. Уехали обратно – мыться в город. Нет условий никаких. Я нахожусь на работе, у нас тушится свет. Я беру такси, еду домой, отключаю холодильники. Холодильник у нас практически не работает. Потому что нет света. Вот у нас вчера в 4 утра отключили, включили в 7 вечера. Три часа погорел, опять отключился свет", - рассказывает жительница поселка Осакаровка Ирина Бугинова.

Уставшие от регулярных аварий сельчане устроили скандал чиновникам. Однако госслужащие заявили, что помочь ничем не могут, так как линии принадлежат частной компании. 80% сетей изношены, к тому же за последние 10 лет денег на обновление практически не выделяли. Во всех бедах сейчас винят прежнее руководство. Новое обещает начать замену уже эти летом – правда, об объемах и суммах не рассказывает.

Помимо Осакаровского района проблемы с постоянным отключением электроэнергии наблюдаются и в самой Караганде, Темиртау и Каркаралинском районе. Здесь также высокий процент износа электросети.

"Сети очень старые. Большой износ сетей. Средства, которые выделяются, мы полностью все используем, производим замену проводов, линий электропередач. Раньше очень мало проводилось ремонтов руководством, которое до этого было. Сейчас, в данный момент, выделяются деньги, пришли учредители, людям подняли заработную плату", - заявил директор центрального региона ТОО КРЭК Сергей Горицкий.

Источник: КТК