Следующие месяцы будут для Украины критическими, заявили в Белом доме

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил мнение, что следующие месяцы будут для Украины критическими, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

Во время пресс-конференции в Белом доме координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что США хотят победы Украины в этой войне. Запись трансляции мероприятия опубликовали в официальном YouTube-канале БД.

"Все было очень прозрачно и ясно сказано – мы хотим, чтобы Украина выиграла в этой войне, как президент (Байден – прим. ред.) ранее и говорил. Мы хотим процветающую независимую Украину, мы хотим, чтобы установленные на международном уровне границы были полностью признаны всеми, в том числе и Путиным", – заявил Кирби.

Он добавил, что Штаты стремятся оказать Украине всевозможную помощь, в которой она нуждается, а также выразил мнение, что следующие месяцы будут для страны критическими.

"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины. Я имею в виду, если вы думаете, что бои прекратятся, подумайте снова. Россия не прекратит обстреливать Украину, и пока граница боев не сдвинется, предстоит еще много борьбы", – сказал Кирби.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что прекратит войну в Украине за сутки, если вернется в Белый дом. На его высказывание ответил Владимир Зеленский.

Также недавно президент Украины, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что замораживание войны не станет ее окончанием.

Перед этим, в начале января, в Соединенных Штатах заявили, что продолжат финансово поддерживать Киев, но не на уровне 2022-2023 годов.