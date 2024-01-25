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Крушение Ил-76 в Белгородской области: что заявил Зеленский и власти Украины

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Украина по-прежнему не подтверждает утверждения России, что на борту упавшего в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 находились украинские военные. О том, кто мог сбить самолет, в своем вечернем обращении не сказал и президент Владимир Зеленский. До этого Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия не предупредила Украину "о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства" над Белгородом.

Сначала Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором, не упоминая напрямую крушение Ил-76 в Белгородской области, пообещал «и в дальнейшем принимать меры по уничтожению» военно-транспортных самолетов, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Украинские СМИ трактовали это как косвенное подтверждение того, что Ил-76 действительно был сбит украинскими военными.

В заявлении сначала описывались последствия недавних ракетных ударов по Харьковской области и указывалось, что ракеты доставляются как раз самолетами.

«Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные cилы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода», — сообщили в Генштабе.

Российское Минобороны утверждает, что ВСУ нанесли удар по самолету из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

«Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — утверждает ведомство. Независимого подтверждения этому нет.

Как ранее писал корреспондент Би-би-си Павел Аксенов, эту информацию могло бы подтвердить видео, на котором заметен след от ракеты или сам момент поражения самолета.

Но такого видео нет, а на основе опубликованного ролика сделать однозначные выводы о причинах падения самолета сложно — на нем засняты лишь его последние секунды, а сам Ил-76 виден довольно плохо.

«Вопреки сложившейся практике»

Сразу после авиакатастрофы Минобороны России заявляло, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

И российские, и украинские власти подтвердили, что на среду был запланирован обмен военнопленных.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», — говорил, в частности, Украинской службе «Радио Свобода» (в России все структуры этого СМИ включены в реестр «иностранных агентов») представитель ГУР Андрей Юсов.

Позже ГУР опубликовало более развернутое сообщение об инциденте. В нем сказано, что Россия не предупреждала Киев о доставке пленных самолетом и вообще не уведомила о «количестве транспортных средств, маршрутах и способах доставки пленных».

«Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом», — утверждает ведомство.

При этом в разведке подчеркнули, что данных о местонахождении и судьбе пленных у них все еще нет.

«Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона, — также пишет ГУР. — Речь может идти о спланированных и умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства».

Российское Минобороны, между тем, утверждало, что украинское руководство «прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена».

По достигнутой ранее договоренности обмен должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, утверждали в российском ведомстве.

Заявление Зеленского

Ситуацию вокруг самолета прокомментировал в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что Украина будет требовать международного расследования инцидента, однако не рассказал о каких-либо новых подробностях произошедшего.

«Очевидно, что россияне играются с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества», — сказал при этом президент.

Он сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны и другие военачальники рассказали ему «о применении Воздушных сил», а выяснением судьбы пленных занимается Главное управление разведки Минобороны; все обстоятельства расследует Служба безопасности Украины.

«Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля», — заявил Зеленский.

Крушение Ил-76: что мы знаем и чего не знаем

Что мы знаем

  • Первые сообщения о крушении Ил-76 появились вчера утром. Известна только одна видеозапись, сделанная с земли. На ней сняты последние секунды полета самолета. Видно, как Ил-76 направляется к земле, в какой-то момент от него отваливается большой фрагмент, после чего, предположительно, в районе левого крыла вспыхивает пламя. Затем самолет исчезает из кадра, после этого виден большой врыв;
  • Российская версия катастрофы сейчас звучит так: украинские пленные, которых везли на обмен, находились в том самом разбившемся Ил-76. По данным министерства, погибли шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое российских военнослужащих, которые сопровождали их для обмена (то есть все находившиеся на борту). Минобороны России настаивает, что украинская сторона знала о планах доставить пленных в Белгород самолетом;
  • Украинская сторона по состоянию на этот момент не обнародовала свою версию произошедшего.

Чего мы не знаем

  • У нас по-прежнему нет достоверной информации о том, кто находился на борту разбившегося самолета. Ни Москва, ни Киев официальных данных на этот счет не предоставили (и не подтверждали достоверность списка Маргариты Симоньян).
  • Неясно, мог ли разбившийся Ил-76 перевозить еще что-то помимо пленных, о которых заявило российское Министерство обороны. «Украинская правда» и «РБК-Украина» ссылаясь на источники, еще утром сообщили, что самолет действительно сбила украинская сторона и что борт якобы перевозил ракеты С-300, из которых обстреливали Харьковскую область. Позже эти материалы были отредактированы;
  • Кроме того, непонятно, почему на предполагаемый запуск ПЗРК никак не среагировала российская система ПВО. Минобороны России в своем заявлении о катастрофе упомянуло, что «радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет». Но не объясняется, почему российские военные не попытались сбить эти ракеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057398-krushenie-il-76-v-belgorodskoy-oblasti-chto-zayavil-zelenskiy-i-vlasti-ukrainy/

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