Новый массированный ракетный удар по Киеву и Харькову. Что известно

Россия нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Более 10 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты, которые около шести утра пересекли границу и после маневров ударили по Киеву, Харькову и Павлограду. Десятки человек пострадали, есть погибшие. Это пятая с конца декабря комбинированная ракетная атака.

Как и в конце декабря и начале января, российские военные нанесли комбинированный удар, применив не только крылатые, но и баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его данным, всего была 41 ракета: 15 крылатых Х-101/Х-555/Х-55, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, восемь Х-22 — с бомбардировщиков Ту-22М3, еще две управляемые авиационные ракеты Х-59, а также 12 баллистических ракет «Искандер-М» и четыре ракеты С-300/С-400 (ими обстреляли Харьков).

Сбить удалось только половину целей — 15 крылатых Х-101/X-555/Х-55, пять баллистических ракет «Искандер-М» и одну управляемую авиационную ракету Х-59. «Не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей», — добавил Залужный.

Минобороны России днем заявило, что групповой удар «высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования» по объектам ВПК, производящим ракеты и комплектующие к ним, цель удара якобы достигнута.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обстрелы Киева и Харькова нельзя считать ответом на удар по рынку в Донецке, где в воскресенье погибли 27 человек. Как и российское Минобороны, Песков продолжает утверждать, что российские военные «не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и по мирному населению». Его утверждения противоречат новым фотографиям из Украины, показывающим последствия очередной ракетной атаки.

Киев

Глава МВД Украины Игорь Клименко утром заявлял, что в результате массированного ракетного удара по стране погибли пять человек, в том числе один в Киеве. Однако городские власти позже заявили, что числившаяся погибшей женщина выжила и находится в больнице.

Мэр Виталий Кличко рассказал о 20 пострадавших, в том числе трех детях. «Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте», — писал он рано утром в телеграме.

В Святошинском районе Киева, по данным мэра, загорелась квартира в многоэтажном жилом доме, были повреждены балконы. В том же районе загорелись автомобили и нежилое двухэтажное здание, сообщали власти. В еще одном жилом доме в одной из квартир нашли несдетонировавшую боевую часть ракеты, уточнял Кличко.

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада, также без разрушений и пожара, писал в телеграме глава городской военной администрации Сергей Попко. В Печерском районе, как писал Кличко, тушили пожар в нежилом здании.

Харьков

Более значительные разрушения — в жилых кварталах Харькова, который снова обстреливали ракетами С-300, свидетельствуют фото и видео.

На данный момент известно о шести погибших, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Харьков обстреливали и ночью, и утром. «В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома, — писал в телеграме мэр города Игорь Терехов. — Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды».

В прокуратуре заявили, что в Киевском и Салтовском районах Харькова «существенные разрушения и повреждения» получили многоквартирные и частные жилые дома, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть.

Терехов уточнил, что пострадало не меньше 30 жилых домов: «Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах были вынуждены отключить отопление. У 14 отключено электричество, у 12 газоснабжения».

Еще один пост мэра звучит так: «Из под завалов вытащили мужчину. Жив. Говорит, что под развалинами остаются его жена и ребенок».

Павлоград и другие города

В Павлограде в Днепропетровской области известно об одной жертве — 43-летней женщине. Она шла на работу и погибла в одном из скверов города, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой», — писал утром Лысак в своем телеграм-канале. По его данным, в результате ракетной атаки повреждены восемь многоэтажных домов и одна школа.

Во Львове воздушная тревога была отменена — сообщения о взрывах не поступали. «До нас ничего не долетело. А все благодаря Воздушным силам, конечно», — написал в телеграме мэр Андрей Садовой. Тревогу отменили и в Одессе — без сообщений о взрывах.

В отличие от Кремля, российские военные пока не комментировали новую ракетную атаку на Украину.

Хроника массированных ракетных атак

Это четвертый с начала года комбинированный ракетный удар России по Украине с начала года — и пятый, если считать декабрьский.

29 декабря Украина подверглась самой масштабной воздушной атаке. Было запущено 158 ракет и беспилотников, в том числе 122 крылатые ракеты, сбить удалось 114. Тогда в Киеве погибли больше 30 человек — в результате попадания по складскому помещению в Шевченковском районе.

2 января, как заявляли украинские военные, по Украине было запущено 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Погибли по меньшей мере пять человек.

8 января ВСУ сообщали об атаке с использованием 51 ракеты разного типа (18 были сбиты) и восьми дронов-камикадзе (также были уничтожены).

13 января был нанесен очередной комбинированный удар. Тогда, по данным ВСУ, российские военные применили 37 ракет — крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные и зенитные. Сбить удалось только восемь.

Сейчас Залужный говорит о 41 ракете.

30 декабря был нанесен ракетный удар по российскому Белгороду. Погибли 25 мирных жителей.