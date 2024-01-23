Министр по ЧС провел заседание оперштаба по землетрясению

В Центре управления кризисными ситуациями прошло внеочередное заседание республиканского оперативного штаба под председательством главы МЧС Сырыма Шарипханова, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В заседании приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС. Были заслушаны доклады представителей "Казселезащиты", МВД, Минобороны, "КазАвтоЖола", химической службы, медицинской службы, транспортной службы, службы связи.

По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона не ожидаются землетрясения интенсивностью более 7 баллов.

Как рассказали в МЧС, на телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.

Согласно информации "Казселезащиты", все посты по Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетісу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов.

"По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации об сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается", - говорится в сообщении.

Силы и средства Вооруженных Сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.

Транспортная служба проинформировала, что аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.

Силы и средства Службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.

В завершение заседания министром по ЧС был дан ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты.