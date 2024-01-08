Арестован арендатор кафе в Уральске, где произошел взрыв

Сегодня судом Уральска был санкционирован арест Мендибека Уалиева - арендатора кафе "Rizyq", в котором произошел взрыв. Следующие два месяца мужчина проведет в изоляторе, передает "Мой город".

Следственный суд санкционировал арест 34-летнего Мендибека Уалиева - арендатора кафе "Rizyq". Именно он проходит главным подозреваемым по делу о взрыве в заведении. Теперь во время досудебного расследования мужчина будет находиться в изоляторе.

По словам прокурора, 6 января по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст.292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" был задержан Мендибек Уалиев. В этот же день его допросили в качестве подозреваемого.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей является необходимой, так как совершенное уголовное деяние относится к категории тяжких уголовных преступлений. В качестве наказания за него предусмотрено свыше пяти лет лишения свободы. Уалиев, находясь на свободе, может воспрепятствовать объективному расследованию дела", - сообщил гособвинитель.

Также, как отметил прокурор, Уалиев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На него уже составляли протокол за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением закона РК.

Сам Мендибек Уалиев просил суд не лишать его свободы, а отпустить под домашний арест. По словам мужчины, экспертизы еще не завершены и истинные причины трагедии пока неизвестны.

"Прошу вас отпустить меня под домашний арест и дать возможность быть с семьей. У меня трое детей, младшему из которых даже года нет. Родителей нет, на иждивении находится младший брат, он студент. Жена тоже без работы", - обратился к суду Мендибек Уалиев.

Адвокат подозреваемого Тамара Сарсенова отметила, что в данный момент неизвестны причины пожара. По ее словам, допрошенные свидетели рассказали, что на первом этаже пользовались природным газом, на втором, где жили люди и сдавались в аренду помещения, стояла плита. Куда была подключена плита, еще предстоит выяснить.

"Из-под завалов достали газовый баллон, который был не поврежден. Это очень серьезное обстоятельство. И потом, владелец помещения указывает, что договор аренды был, но в материалах его нет. Статья, по которой прокурор просит арестовать моего подзащитного, предусматривает ответственность за соблюдение пожарной безопасности лицом, на которого возложены эти обязанности. Но не установлен субъект, на которого возложены эти обязанности. Да, произошла трагедия, от которой не застрахован никто. Мне тоже могут продать некачественный газовый баллон или заправить его не полностью", - сказала Тамара Сарсенова.

Тем не менее судья специализированного следственного суда Саян Жунисбаев санкционировал содержание под стражей Уалиева до 6 марта 2024 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток со дня его оглашения.

Взрыв в кафе Уральска

Хлопок газа в кафе "Rizyq" на улице Сырыма Датова произошел ночью четвертого января. От взрыва здание обрушилось, начался пожар. В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон.

На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

Позже стали известны имена всех погибших в результате взрыва.

Добавим, что по ст.292 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.