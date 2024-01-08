Как будут доставать из-под земли автобус со спасателями, объяснил аким Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем Instagram рассказал, как спасатели планируют доставать провалившийся под землю автобус, передает NUR.KZ.

Как напомнил Байханов, вчера с помощью геосканирования местности на выявление пустот, металла или прочих аномалий было установлено предположительное местонахождение автобуса.

"Результаты геосканирования обработаны, определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5-7 метров", - сообщил Байханов.

Вечером на заседании штаба было принято решение об усилении работ по подготовке траншеи для спуска в котлован небольшого экскаватора, который должен добраться до автобуса, и дальнейших действий спасателей.

"Поиск пропавших ведется в круглосуточном режиме, не прекращаясь ни на минуту. Всего в поисковых работах задействованы 136 человек, 41 единица техники, 3 кинологических расчета и 2 дрона", - добавил аким Павлодарской области.

ЧП в Павлодарской области

Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина – полкилометра, а длина – 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК.

Как выяснилось, в момент происшествия спасатели ехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото".

Вчера в ДЧС Павлодарской области сообщили, что на месте происшествия работают 3 экскаватора, 2 погрузчика и 2 бульдозера.