Скончался один из пострадавших при частичном обрушении дома в Атырау
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В Атырау мужчина, получивший ожоги при хлопке газа в доме, скончался в больнице. Состояние остальных пострадавших оценивается как тяжелое, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.
В ведомстве корреспонденту NUR.KZ сообщили, что с места происшествия в медицинские учреждения доставили пятерых пострадавших. Они получили ожоги. Троих взрослых госпитализировали в областную больницу, двоих пациентов — в детскую клинику.
Сегодня, 3 января, в медицинском учреждении скончался один из пострадавших — мужчина 1964 года рождения. Состояние остальных пациентов по-прежнему тяжелое. Им оказывают все необходимо лечение, заверили в Управлении здравоохранения Атырауской области.
Напомним, утром 2 января в одном из жилых домов в поселке Кокарна в Атырау произошел хлопок газовоздушной смеси. Это вызвало частичное разрушение стены жилища и возгорание. Пять человек госпитализировали.
А в новогоднюю ночь в Атырау загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Очевидцы предположили, что причиной стали фейерверки. Пожар в течение трех часов ликвидировали.
Днем 3 января пожар произошел в одном из торговых центров Алматы. Очаг возгорания находился в подвальном помещении, при этом сам комплекс не работал. Над зданием поднимался густой черный дым. Пожар уже потушили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053766-skonchalsya-odin-iz-postradavshih-pri-chastichnom-obrushenii-doma-v-atyrau/