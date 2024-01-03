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Скончался один из пострадавших при частичном обрушении дома в Атырау

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Скончался пострадавший при частичном обрушении дома
Последствия частичного обрушения дома. Фото: ДЧС Атырауской области

В Атырау мужчина, получивший ожоги при хлопке газа в доме, скончался в больнице. Состояние остальных пострадавших оценивается как тяжелое, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

В ведомстве корреспонденту NUR.KZ сообщили, что с места происшествия в медицинские учреждения доставили пятерых пострадавших. Они получили ожоги. Троих взрослых госпитализировали в областную больницу, двоих пациентов — в детскую клинику.

Сегодня, 3 января, в медицинском учреждении скончался один из пострадавших — мужчина 1964 года рождения. Состояние остальных пациентов по-прежнему тяжелое. Им оказывают все необходимо лечение, заверили в Управлении здравоохранения Атырауской области.

Напомним, утром 2 января в одном из жилых домов в поселке Кокарна в Атырау произошел хлопок газовоздушной смеси. Это вызвало частичное разрушение стены жилища и возгорание. Пять человек госпитализировали.

А в новогоднюю ночь в Атырау загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Очевидцы предположили, что причиной стали фейерверки. Пожар в течение трех часов ликвидировали.

Днем 3 января пожар произошел в одном из торговых центров Алматы. Очаг возгорания находился в подвальном помещении, при этом сам комплекс не работал. Над зданием поднимался густой черный дым. Пожар уже потушили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053766-skonchalsya-odin-iz-postradavshih-pri-chastichnom-obrushenii-doma-v-atyrau/

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