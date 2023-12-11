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ЧП в Костанае: двоих извлекли живыми из-под завалов, один человек погиб

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ЧП в Костана
Место происшествия. Фото: instagram.com/qostanai_tjd

В ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП в Костанае из-под завалов спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, его личность устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 11 декабря в 12.39 поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

Со слов очевидцев, под завалами могут находится люди.

"В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов. За первой медицинской помощью обратились 12 человек.

В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, личность устанавливается. Поиски продолжаются", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что семь человек в результате хлопка газовоздушной смеси оказались под завалами обрушившегося здания в Костанае. На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Что делать при утечке газа

Как сообщается на портале egov.kz, утечки газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом.

Если пахнет газом в помещении:

  • немедленно откройте окна, устройте сквозняк;
  • закройте вентиль на газовой трубе;
  • не включайте свет или бытовые приборы - искра может вызвать взрыв;
  • отключите электричество в помещении;
  • отключите все телефоны, так как они "искрят";
  • выйдите на улицу;
  • вызовите аварийную службу по телефону 104.

Газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении.

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050257-chp-v-kostanae-naydeno-telo-odnogo-cheloveka/

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